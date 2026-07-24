Лавров передал Рубио подборку цитат Трампа о саммите в Анкоридже

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров вручил государственному секретарю США Марко Рубио подборку высказываний американского президента Дональда Трампа, связанных с саммитом, прошедшим в Анкоридже в прошлом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии