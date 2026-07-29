БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тысяча дронов, 8 погибших: В Тюмени на день города ударили по НПЗ, в Екатеринбурге едва не снесли очередной Wildberries

Тысяча дронов, 8 погибших: В Тюмени на день города ударили по НПЗ, в Екатеринбурге едва не снесли очередной Wildberries

Дальность ударов ВСУ растет параллельно с жестокостью — люди погибли в курортной Кирилловке Роман Злобин На фото: последствия удара ВСУ по туристическим базам в Запорожской области.

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