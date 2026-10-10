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Несекретные материалы

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Япония отказалась от рефляции: что это значит для мировой экономики

Япония отказалась от рефляции: что это значит для мировой экономики

Япония официально отказалась от политики «рефляции». Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что страна больше не нуждается в стимулировании инфляции.

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