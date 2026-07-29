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Зеленский выразил недоумение тем, что Украину не приглашают в НАТО

Зеленский выразил недоумение тем, что Украину не приглашают в НАТО

Владимир Зеленский высказал недоумение тем, что Украину до сих пор не пригласили в НАТО. Источник фото: AP Photo / Teresa Suarez «Я никогда на мог понять, почему Украина не вовлечена, не приглашена в НАТО», – сказал Владимир Зеленский телеканалу Fox News.

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