Сомнолог Кудинов рассказал, как наладить режим сна после новогодних праздников

Уже совсем скоро россияне будут отмечать Новый год, после которого наступят восьмидневные «каникулы» — период, когда большая часть населения страны отложит привычные походы на работу с их ранними пробуждениями.
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