Одно ЧП в США: Страна лишилась пятой части экспорта угля, "убита" логистика

Всего одна авария на мосту смогла довести Джо Байдена до откровенной истерики – власти США мобилизуют свои силы, чтобы поскорее разобраться последствиями, ибо из-за серьёзной ошибки страна лишилась важного транспортного узла, что "заморозило" существенную часть всей имеющейся логистики.