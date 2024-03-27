Царьград
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Царьград

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Одно ЧП в США: Страна лишилась пятой части экспорта угля, "убита" логистика

Одно ЧП в США: Страна лишилась пятой части экспорта угля, "убита" логистика

Всего одна авария на мосту смогла довести Джо Байдена до откровенной истерики – власти США мобилизуют свои силы, чтобы поскорее разобраться последствиями, ибо из-за серьёзной ошибки страна лишилась важного транспортного узла, что "заморозило" существенную часть всей имеющейся логистики.

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Комментарии
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Надежда Донцова
Молодец Серега, что мост снес!👍
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16 час.

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