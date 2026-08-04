Дело о загрязнении Зеркального пруда в Вашингтоне: Трамп грозил отставкой прокурора

Президент США Дональд Трамп обсуждал с советниками возможность отставки прокурора округа Колумбия Джанин Пирро после того, как ее ведомство прекратило дело о предполагаемом вандализме у Зеркального пруда в Вашингтоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии