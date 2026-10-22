В Смоленске запланировали привести в нормативное состояние участки на 12-ти улицах В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году «Смоленскавтодор» сейчас осуществляет дорожную деятельность на 19 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также на мостовом сооружении.