В Смоленске запланировали привести в нормативное состояние участки на 12-ти улицах В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в этом году «Смоленскавтодор» сейчас осуществляет дорожную деятельность на 19 автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, а также на мостовом сооружении.
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