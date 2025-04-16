Mitsubishi планирует вернуться на российский рынок: подробности от эксперта

Японская компания Mitsubishi рассматривает возможность возобновления работы в России. Автоэксперт Олег Мосеев подчёркивает, что компания поддерживает связь с русскими дилерами, сохранив офисы, в отличие от многих европейских брендов.
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