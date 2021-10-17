Японские власти обещали снять ковидные ограничения для бизнеса в ноябре

Запросы административных властей о сокращении рабочего времени ресторанов и баров на фоне вспышки COVID-19 будут полностью отменены в ноябре, пообещал новый министр по оживлению экономики Японии Дайсиро Ямагива 17 октября в телеэфире, сообщает Jiji Press.