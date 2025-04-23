Сенатор Пушков назвал появление преемника Джеорджеску политическим землетрясением

Политик задаётся вопросом, снимут ли с выборов и нового кандидата.Появление у фактически исключённого из политической жизни Румынии политика Кэлина Джеорджеску преемника в лице Джеордже Симиона — политическое землетрясение, полагает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
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