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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джон Макинрой: «Было минимум 100 матчей, где к Джоковичу относились неуважительно только из-за того, что он слишком хорош»

Джон Макинрой: «Было минимум 100 матчей, где к Джоковичу относились неуважительно только из-за того, что он слишком хорош»

Ранее после матча четвертого круга против Хольгера Руне на «Уимблдоне» Джокович обратился к фанатам из-за «неуважительного» отношения.

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