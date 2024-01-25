Участок Московского тракта под Новосибирском захватили жители Венгерово

Как установили в суде, собственность Новосибирской области – дорога «Куйбышев – Венгерово – граница Омской области» (старый Московский тракт), оказалась во власти двух сельхозпредприятий Венгеровского района из-за реестровой ошибки.
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