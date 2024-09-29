Директор ЗАЭС допустил замену градирни после обстрела ВСУ

Демонтаж поврежденной беспилотником Вооруженных сил Украины градирни Запорожской атомной электростанции и строительство новой на ее месте возможны, если по результатам экспертизы окажется, что объект не подлежит восстановлению, сообщает ТАСС со ссылкой на директора станции Юрия Черничука.
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