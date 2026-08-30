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Фанаты «Барсы» нашли виновного в срыве трансфера Альвареса: им оказалась легенда клуба

Фанаты «Барсы» нашли виновного в срыве трансфера Альвареса: им оказалась легенда клуба

Аргентинец останется в «Атлетико».Проведший неделю без воды в пустыне человек, наверное, меньше хочет пить, чем Хулиан Альварес жаждет перейти в «Барселону».

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