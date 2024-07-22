В Якутии нашли обломки пропавшего вертолета, пилот и пассажиры погибли

РИА Новости/Григорий Сысоев В Якутии нашли обломки пропавшего 19 июля вертолета Robinson, четверо находившихся на борту людей погибли, сообщили в Telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии