Маск обратил внимание на агрессию и мат Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети обратил внимание на агрессию и нецензурную брань Владимира Зеленского в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом, отмечает РИА Новости.