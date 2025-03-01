Маск обратил внимание на агрессию и мат Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск в своей социальной сети обратил внимание на агрессию и нецензурную брань Владимира Зеленского в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом, отмечает РИА Новости.
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