Что это было: эффективность in-app-продвижения и ожидания рекламодателей от «Телеграма»

Традиционое ТВ у нас и за рубежом По данным Nielsen, во втором квартале 2026 года доля телесмотрения с рекламой в США снизилась до 71,5%, при этом почти половина этого объема уже приходится на стриминговые сервисы — 48,2%.
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