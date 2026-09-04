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Что это было: эффективность in-app-продвижения и ожидания рекламодателей от «Телеграма»

Что это было: эффективность in-app-продвижения и ожидания рекламодателей от «Телеграма»

Традиционое ТВ у нас и за рубежом По данным Nielsen, во втором квартале 2026 года доля телесмотрения с рекламой в США снизилась до 71,5%, при этом почти половина этого объема уже приходится на стриминговые сервисы — 48,2%.

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