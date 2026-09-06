Это лето: погода в Челябинской области на неделе 7–14 сентября

Синоптики обещают южноуральцам последнюю неделю настоящего тепла перед приходом осенней прохлады. Согласно прогнозам Челябинского гидрометцентра и Гидрометцентра России, предстоящая неделя на Южном Урале будет контрастной: она начнётся с по-настоящему летней жары, однако к её концу регион начнёт ощутимо остывать.