Учительница из Бугульмы подозревается в мошенничестве с кредитами

В Бугульме полицейские задержали учительницу местной школы по подозрению в мошенничестве. Следствие установило, что педагог, используя доверие своих знакомых, просила их оформить кредиты и передавать ей деньги.
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