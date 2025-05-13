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Орловцы не смогли заработать на недвижимости

Орловцы не смогли заработать на недвижимости

Орёл стал аутсайдером по инвестициям в квадратные метры. Эксперты РИА «Рейтинг» проанализировали статистику в административных центрах субъектов РФ и составили рейтинг городов по доходности инвестиций в недвижимость.

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