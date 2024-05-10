Лукашенко заявил о том, что время доллара и евро безвозвратно ушло

Президент Белоруссии считает, что отказ от расчётах в долларах и евро – общемировой тренд.Александр Лукашенко констатировал тот факт, что в настоящем многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них отказываются.