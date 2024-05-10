Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    А какого хера, я вас спрашиваю? Особенно, какое дело узкоглазому до этого!За удаление Зелен...
  • Ирина Храмцова
    По правилам ,, охраны труда,, работать с такими переработками без отдыха нельзя, это и способствует авариям, водитель...За рулём был тадж...
  • Надежда Донцова
    От таких ублюдков и могилы не должно быть.В Польше нашли мо...

Лукашенко заявил о том, что время доллара и евро безвозвратно ушло

Лукашенко заявил о том, что время доллара и евро безвозвратно ушло

Президент Белоруссии считает, что отказ от расчётах в долларах и евро – общемировой тренд.Александр Лукашенко констатировал тот факт, что в настоящем многие страны теряют интерес к использованию доллара и евро, а не только Белоруссия и Россия от них отказываются.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх