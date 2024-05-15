Мининский университет открывает учебный центр “Моя первая профессия”

Муниципальный учебный центр “Моя первая профессия” будет создан в Мининском университете в рамках проекта “Самореализация молодежи как основа благополучия региона”, с которым университет вошел в программу стратегического академического лидерства “Приоритет-2030”.
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