Бывший глава ЖДМ предстанет перед судом

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) объявляет о передаче в суд уголовного дела против бывшего директора ГП «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ), обвиняемого в незаконной аренде локомотивов с левобережья Днестра и причинении ущерба на сумму более 5 миллионов леев, сообщает Noi.