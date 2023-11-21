Гол Тренина за 22 секунды до сирены принес победу «Нэшвиллу» в матче с «Колорадо»

Гол Валерия Ничушкина не спас «Колорадо» от выездной неудачи в матче с «Нэшвиллом». В ночь на 21 ноября в Нэшвилле (штат Теннесси, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш».