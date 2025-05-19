В Астраханской области виноград ожил после заморозков — монахи говорят о чуде

В апреле виноградники, расположенные в скиту иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Астраханской области, подверглись серьёзным заморозкам, что, по предварительным оценкам, привело к полной гибели урожая.
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