Певица Натали уже приготовила себе место на кладбище рядом с могилой мужа

В конце июля 2023 года ушёл из жизни Александр Рудин, муж и продюсер известной певицы Натали. Потеря любимого человека стала настоящим испытанием для артистки, которая до сих пор не может оправиться от утраты.
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