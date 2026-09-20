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ФедералПресс

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Венгерский журналист поделился впечатлениями о Луганске: «Как одна большая семья»

Венгерский журналист поделился впечатлениями о Луганске: «Как одна большая семья»

ЛУГАНСК, 20 сентября, ФедералПресс. Луганск – невероятно красивый и ухоженный. Его можно сравнить с любым австрийским или немецким городом, заявил журналист и аналитик из Венгрии Георг Шпетле.

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