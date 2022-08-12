Рыбаки Дальнего Востока надеются на внимание премьера Мишустина к главной проблеме отрасли

Одной из ключевых целей своей рабочей поездки в Сибирь и Дальневосточный федеральный округ 12-16 августа этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее назвал обсуждение на местах наиболее актуальных вопросов "для жителей и бизнеса, которые там работают".
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