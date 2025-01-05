Coinbase ожидает создания всеобъемлющей нормативно-правовой базы в США и введения разумного законодательства о стейблкоинах

Coinbase опубликовал прогноз развития криптовалютного рынка в 2025 году,. Крупнейшая американская криптобиржа выделяет следующие основные тренды: Стабильные монеты (стейблкоины): Coinbase называет стейблкоины "убийственным приложением" криптовалют.
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