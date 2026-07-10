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Лига наций (жен). Канада сыграет с Италией, Япония против Турции, Сербия встретится с Германией, другие матчи

11 июля пройдут очередные матчи группового этапа женской Лиги наций по волейболу.  Лига наций Женщины Осака, Япония Таиланд – Бразилия – 9.

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