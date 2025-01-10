В Московской области началось строительство нового китайского завода автомобильных комплектующих

Китайская компания Huajing («Хуацзин»), которая специализируется на производстве запчастей для грузовой и прицепной техники, приступает к строительству завода в подмосковном индустриальном парке «Есипово».
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