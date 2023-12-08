Защита экс-боксера Старцева не смогла добиться ужесточения приговора зачинщику драки

Очередное заседание по громкому делу о драке на Старом базаре прошло в Алтайском краевом суде 7 декабря 7 декабря Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу в отношении Дмитрия Лопатина, который проходил по громкому уголовному делу как зичинщик драки на Старом базаре летом 2020 года, в ходе которой погиб барнаулец Павел Рохлов.