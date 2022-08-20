Более 10 медалей и командное "серебро" в двух турнирах выиграли теннисисты Уссурийска

Сразу два крупных турнира по настольному теннису прошли в приморском поселке Преображение. На обоих соревнованиях заметно отличились спортсмены из Уссурийска, привезя оттуда целую коллекцию медалей и командное второе место, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на министерство физической культуры и спорта Приморья.