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Американцы начали массово бойкотировать полёты на Боингах. С чем мы их и поздравляем

Американцы начали массово бойкотировать полёты на Боингах. С чем мы их и поздравляем

Не успел я вчера написать заметку о том, как "убрали" инженера по качеству компании Боинг, давшего против своего работодателя показания в суде (его тело обнаружили в салоне своего автомобиля с "ранами, которые по-видимому, он нанёс себе сам"), как очередная новость по этой теме подоспела.

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