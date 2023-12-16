Global Look Press/The Presidential Office of Ukrai Сотрудники правоохранительных органов в форме Службы безопасности Украины (СБУ), которых сопровождали люди в камуфляже, посещали рестораны Киева и Кривого Рога, где раздавали людям повестки, сообщило украинское издание «Страна.