Трамп потребовал извинений от главы Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса

Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсому и мэру города Лос-Анджелеса Карен Басс необходимо принести извинения населению за «ужасную работу» на своих постах, заявил президент США Дональд Трамп.
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