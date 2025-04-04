Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пя-ря-мяаан!

Пя-ря-мяаан!

Недовольства не стало меньше! По-прежнему вокруг пруд пруди всякого не такого. Вот веская причина влиться как следует в нестройный, но гро-омкий хор, что ЗАДРАЛО!!!! Что ХВАТИТ!!! Что «ПЕРЕМЕНЫ НАЗРЕЛИ», и «НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ»!!! И, кстати, почему бы в этой связи не освежить память? Чуток.

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