В Ивановской области мошенники стали действовать от имени руководства прокуратуры

Ведомство просит жителей региона не реагировать на такие сообщения.Прокуратура Ивановской области предупредила, что в регионе активизировались дистанционные мошенники, которые маскируются под федеральные органы власти и надзорный орган.
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