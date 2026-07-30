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SPLETNIK

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За личное сообщение Павлу Дурову* россиянам может грозить до 15 лет колонии

За личное сообщение Павлу Дурову* россиянам может грозить до 15 лет колонии

Теперь за личное сообщение основателю Telegram Павлу Дурову*, которого внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, может грозить до 15 лет колонии.

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