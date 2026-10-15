Проекты Компании «ЛУКОЙЛ» награждены премией в области экологии и ресурсосбережения EСО BEST в двух номинациях: Отчет об устойчивом развитии Группы «ЛУКОЙЛ» (номинация «Лучший отчет в области устойчивого развития»); ЛУКОЙЛ одним из первых в стране начал практику публикации нефинансовой отчетности.