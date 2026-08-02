В Басманном районе обновят жилой дом, построенный по проекту архитектора Б.М. Великовского

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. В этом году специалисты комплекса городского хозяйства приведут в порядок многоквартирный дом по адресу: 1-й Басманный переулок, дом 12.
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