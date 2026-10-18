ИЗВЕСТИЯ Два человека пострадали при столкновении мотоцикла и трех автомобилей в Москве. Об этом 18 октября сообщил источник РЕН ТВ.
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