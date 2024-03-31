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СЦКК: украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

СЦКК: украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские бойцы выпустили 13 снарядов по городам Горловке и Донецку. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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