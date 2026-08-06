Российские беспилотники поразили суда, АЗС и электроподстанцию ВСУ

ВС России нанесли новые удары по целям на Украине. 06-08-2026 08:20 © Фото: Соцсети Поделиться: Вооруженные Силы России нанесли новые удары по объектам на Украине, в том числе морским судам, связанным с ВСУ.
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