Четыре неприятных вопроса. Ответы, которые раскроют всю правду о Севастополе

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Слёзы по погибшим на севастопольских пляжах не выплакать. Но настало время поговорить о главном: чем ответим? Ибо символический ответ типа очередной уничтоженной электростанции или места дислокации наёмников уже не пугает даже Зеленского.
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