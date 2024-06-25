Четыре неприятных вопроса. Ответы, которые раскроют всю правду о Севастополе

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Слёзы по погибшим на севастопольских пляжах не выплакать. Но настало время поговорить о главном: чем ответим? Ибо символический ответ типа очередной уничтоженной электростанции или места дислокации наёмников уже не пугает даже Зеленского.