Международные резервы: срочно требуются перемены!

Подход к формированию и использованию золотовалютных резервов в России безнадежно устарел. Они должны не только регулировать валютную ликвидность в стране, но и работать на российскую экономикуИГОРЬ ШАПОШНИКОВ читайте на monocle.
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