Камешковская компания «Эко Холдинг», учредители которой Ольга Башмакова, Дмитрий Найденов и Мария Юрина, подала иск к регоператору «Биотехнологии» на сумму почти 90 млн рублей за пользование чужими денежными средствами.
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