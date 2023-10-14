Посол Палестины Нофаль заявил, что страна поможет с эвакуацией россиян из Газы

Правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Уже оттуда люди смогут улететь на родину, передает ТАСС со ссылкой на палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля.
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