В Китае уже запустили интернет 10G: скорость до 10 000 Мбит/с и загрузка 4K-фильма за считанные секунды

Huawei и China Unicom совместно запустили первую широкополосную связь 10G в Сюнане: измеренная скорость превысила 9800 Мбит/с Huawei и China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Сюнъань.
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